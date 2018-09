JAKARTA - Setelah diluncurkan pada 12 September 2018, tiga varian iPhone terbaru resmi dijual dibeberapa kota mulai dari Amerika Serikat, London, Amerika Serikat, Singapura, Shanghai, Sydney, Dubai, dan Berlin. Para penggemar Apple pasti sudah menantikannya, hal tersebut terlihat dari padatnya antrean di beberapa toko resmi Apple.

Namun sayangnya, ada sedikit kendala yang terjadi di San Francisco, di mana server mengalami eror.

Seperti dilansir dari laman Business Insider, Sabtu (22/9/2018) karyawan mengatakan kepada pelanggan bahwa ada masalah nasional dengan sistem reservasi yang digunakan untuk memesan.

Salah satu pembeli mengatakan bahwa dia antre di sebuah lokasi di mal New Jersey selama satu jam, dan seorang karyawan Apple mengatakan kepadanya bahwa sistem itu down secara nasional dan dia harus kembali pada hari Senin.

Di San Francisco, pada pukul 14.18 waktu setempat, antrean kembali bergerak lagi dan karyawan memanggil waktu reservasi. Seorang karyawan mengatakan bahwa toko itu tidak berencana untuk melakukan walk-ins lagi untuk sisa hari itu.

Bahkan beberapa orang yang membayar prabayar untuk ponsel mereka di aplikasi mengatakan mereka tidak dapat mendapatkan iPhone pada hari tersebut. Seperti beberapa postingan Twitter di bawah ini:

Hey, @apple I’ve been sitting at your store for over an hour with computers down! Great launch day....— HamSquad (@HamSquad) September 21, 2018

Apple Store systems down. Can’t pick up phones today at University even if prepaid.— Steven Sinofsky (@stevesi) September 21, 2018

@Apple ‘s web processing is down, so we are all twiddling our thumbs in the store. no organization. great job guys 👍— Malcolm Flex (@abrorisade) September 21, 2018

I’m first in the pick-up line at this Apple store, but the system is down. Rioting likely to start soon as there are now about 20 people behind me with the 1 pm crowd coming soon.— Matthew Miller (@palmsolo) September 21, 2018

@Apple how’s your in store system down ...supposedly— Ms Hendrix (@Nita_AtL) September 21, 2018

Seperti diketahui, salah satu cara untuk memastikan pembeli mendapatkan iPhone terbaru atau Apple Watch pada hari peluncuran adalah dengan memesan ponsel baru melalui aplikasi Apple Store, dan kemudian menuju ke toko Apple fisik untuk mengambilnya. Sistem reservasi Apple yang ditingkatkan merupakan salah satu alasan mengapa lini peluncuran Apple yang terkenal tampaknya lebih mudah daripada tahun sebelumnya.

(ahl)