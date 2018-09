JAKARTA – Para arkeolog telah menemukan batu altar berukir yang berusia hampir 1.500 tahun di kota kuno Maya, La Corona, jauh di dalam hutan di Guatemala utara.

Dilansir dari laman Livescience, Senin (24/9/2018), temuan itu diumumkan 12 September di Museum Nasional Arkeologi dan Etnologi di Guatemala City. Ini adalah monumen tertua yang tercatat di situs La Corona dari periode Klasik Maya, yang berlangsung dari 250 hingga 900 M, kata para arkeolog.

Sebuah analisis ukiran di altar mengungkapkan bagaimana dinasti kaanul yang kuat mulai memerintah 200 tahun lebih banyak dari dataran rendah Maya, menurut arkeolog.

“Penemuan altar ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi raja La Corona yang sama sekali baru yang tampaknya memiliki hubungan politik yang dekat dengan ibu kota kerajaan Kaanul, Dzibanche dan dengan kota terdekat El Peru – Waka,” ucap Marcello Canuto, Middle American Research Institute di Tulane University.

Altar, diukir dari lempengan batu kapur besar, menggambarkan raja yang sebelumnya tidak dikenal – Chak Took Ich’aak – membawa ular berkepala ganda.

Di samping ukiran ini, kolom hieroglif yang menunjukkan akhir periode setengah katun dalam kalender Maya hitungan panjang, di mana katun adalah satuan waktu, memberikan tanggal yang sesuai dengan 12 Mei 544.

“Selama beberapa abad, selama periode klasik, raja-raja Kaanul mendominasi sebagian besar dataran rendah Maya,” ucap Tomas Barrientos, salah satu direktur proyek dan direktur dari Center for Archaeological and Anthropological Research di University of the Valley of Guatemala.

“Altar ini berisi informasi tentang strategi awal ekspansi mereka, menunjukkan bahwa La Corona memainkan peran penting dalam proses awal,” tambahnya.

Baca juga: Inikah Wujud Galaxy A9 Star Pro dengan Fitur 4 Kamera Belakang?

Canuto dan Barrientos telah mempelajari La Corona sejak 2008, mengarahkan penggalian, menerjemahkan hieroglif dan mensurvei area dengan lidar (pendeteksian cahaya dan rentang), teknologi yang menggunkan miliaran berkas cahaya untuk memetakan topografi medan.

Baca juga: Fitur Baru Google Maps 'Decide With Friends' Meluncur untuk Pengguna

PRALC, tim mereka akan menyelidiki altar untuk melihat apakah itu berisi rahasia tambahan tentang bagaimana kerajaan Kaanul datang untuk melakukan begitu banyak kekuasaan atas dataran rendah Maya.

(ahl)