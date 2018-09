JAKARTA - Semakin banyak RAM yang dimiliki ponsel, maka semakin mumpuni handset untuk menjalankan aplikasi. Belakangan ini, banyak ponsel flagship yang telah menanamkan RAM mulai dari 4GB hingga 8GB.

Menariknya, vendor asal China Oppo dikabarkan akan menyematkan RAM lebih dari 8GB di ponsel seri Oppo Find X yang diluncurkan pertama kali awal 2018.

Dilansir dari laman BGR, Minggu (30/9/2018), handset yang mirip dengan ponsel Galaxy S9 tersebut akan disokong dengan RAM sebesar 10GB. Ponsel yang memiliki desain kamera pop up ini sebelumnya hanya memiliki RAM 8GB.

OPPO Find X adds a 10GB RAM version, which will be the world's first 10GB RAM Smartphone. pic.twitter.com/ULdntw6X95