JAKARTA - Gempa dan Tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng) sampai ke telinga petinggi Apple, Tim Cook. Merasa turut berduka dengan kejadian yang terjadi pada 28 September 2018 tersebut, dia mengungkapkan jika Apple akan mengirimkan donasi sekira USD1 juta atau sekira Rp15 miliar.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh pria berusia 57 tahun tersebut melalui akun Twitter resminya, pada Rabu (3/10/2018). Tanpa posting-an foto, dia menuliskan sebuah tweet, "Hati kami pergi ke masyarakat Sulawesi dan seluruh Indonesia setelah gempa dan tsunami dahsyat akhir pekan ini. Apple menyumbang USD1 juta untuk membantu upaya bantuan karena negara yang indah ini mulai memperbaiki".

Our hearts go out to the people of Sulawesi and all of Indonesia after this weekend’s devastating earthquake and tsunami. Apple is donating $1 million to aid relief efforts as this beautiful country starts to rebuild.— Tim Cook (@tim_cook) October 2, 2018