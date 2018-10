JAKARTA - YouTube akan menggelar acara tahunan terbesar, YouTube FanFest 2018 pada 6 Oktober pukul 19.00 - 21.00 WIB di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Menurut Head of Consumer Marketing, Google Indonesia, Fibriyani Elastria acara ini menjadi ajang yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

"YouTube FanFest ini merupakaan ajang di mana para kreator bisa bertemu dengan penggemarnya. Tidak ada hanya di Indonesia, acara ini juga diadakan di luar negeri. Tahun lalu sudah diadakan di 12 negara dan ada 350 kreator di dunia," kata dia dalam acara konferensi pers di Double Tree by Hilton, Menteng, Jakarta, Rabu (4/10/2018).

Sebelum acara puncak yakni Live show case, sebelumnya YouTube juga telah mengadakan tur showcase di 4 kota besar di Indonesia, di antaranya Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Yogyakarta.

Menariknya ajang ini juga akan menampilkan berbagai kreator Indonesia dan Internasional seperti Janine Wiegel, Merrel Twins, Raon Lee, Atta Halilintar, Gen Halilintar, Alffy Rey, Cakra Khan, Ria Ricis, Salshabilla, SkinnyFebs, Nanda Arsyinta, dan Minyo33.

Mereka akan menampilkan beberapa show dari menyanyi, dance dan banyak lagi. Misalnya saja Alffy Rey yang akan berkolaborasi dengan penyanyi Cakra Khan dan Anji.

"Pasti bangga dan bisa mewakili teman- teman di Indonesia. Saya mau mempersembahkan dramatik stage untuk penggemar," tutur Alfi.

Sementara itu, Atta Halilintar YouTuber yang memiliki subscriber lebih dari 4,5 juta akan menampilkan dua lagi bersama adik-adik dan orangtuanya yang tergabung dalam channel Gen Halilintar.

Sebagai informasi, acara yang akan menampung sekira 70.000 pengunjung ini masih menyediakan sekira 500 tiket tambahan untuk para penggemar. Tiket dapat didapat di JIEXPO Kemayoran Hall B3-C3 pukul 10.00 pada 5 Oktober 2018 dan dibagikan secara 'first come first serve'.

