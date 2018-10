JAKARTA - Saat ini YouTube tidak hanya diisi dengan berbagai video klip musik artis populer. Menariknya, platform video paling populer milik Google tersebut menawarkan berbagai konten video menarik, di antaranya kreatif konten, traveling, beauty make up, musik, dan vlog.

Sejalan dengan maraknya konten di YouTube, makin marak juga creator yang berlomba-lomba untuk membuat konten yang menarik. Lalu apa yang membuat mereka mampu bertahan dengan subscriber yang banyak bahkan hingga berjuta-juta?

Salah satu content creator Indonesia dengan sekira 5,5 juta subscriber, Atta Halilintar mengatakan jika saat ini penonton YouTube di Indonesia memasuki fase ketagihan. Sehingga, lanjut dia, creator yang paling konsisten otomatis mampu mendapatkan banyak view yang banyak.

“Saking banyaknya creator di Indonesia, kalau upload-nya 2 bulan sekali orang akan lupa. Tapi kalau dia (creator) upload terus akan banyak mendapatkan view. Dan harus kreatif misal kalau musik jangan musik terus,” kata Atta saat ditemui di acara konferensi pers YouTube FanFest 2018 di Double Tree by Hilton, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Sementara itu, pendatang YouTube terbaru yakni Andhika Wira yang dikenal dengan nama Skinnyfabs menambahkan jika cara terbaik mempertahankan subscriber adalah personal branding. Hal ini lantaran, menurut dia jika penonton sudah menyukai personal branding sang creator, maka mereka akan bertahan.

“Selain itu, harus punya chemistry dengan penontonnya itu akan bagus. Harus punya keunikan dan warnanya sendiri,” imbuh dia.

Tak hanya sampai di situ, selain konsisten, personal branding, dan keunikan. Mempertahankan channel YouTube juga perlu berfokus melihat tren yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut disetujui oleh salah satu beauty vlogger asal Indonesia, Nanda Arsyinta. Dia mengatakan jika selalu membuat konten YouTube secara musiman atau seasonal.

“Aku tuh bikin tutorial seasonal. Kalau pas zamannya wisuda, aku bikin make up wisuda. Terus kalau pas jamannya masuk sekolah, aku bikin make up back to school,” kata dia.

Tips lainnya datang dari Vanya Qinthara yang dikenal sebagai Minyo33, menurut dia memiliki karakter sendiri dan menyukai apa yang selama ini dilakukan itu merupakan cara terbaik.

“Melihat tren itu sangat penting, but being your self itu akan lebih bagus,” tutup dia.

(ahl)