JAKARTA - Setelah Apple, WhatsApp, dan Facebook kini giliran Google yang tergerak untuk mendonasikan sekira USD1 juta atau Rp 15 miliar kepada korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Tampaknya duka yang dialami oleh masyarakat Indonesia, juga dirasakan oleh pria 46 tahun tersebut.

Hal tersebut diungkapkanya langsung dalam twitter pribadi miliknya, Kamis (4/10/2018), "Kami sangat sedih tentang gempa bumi dan tsunami di Indonesia @ googleorg dan Googler menyumbang USD 1 juta untuk mendukung upaya bantuan, dan kami telah mengaktifkan SOS Alert kami untuk memberikan info darurat kepada mereka yang terkena dampak."

We’re deeply saddened about the earthquake and tsunami in Indonesia - @googleorg and Googlers are donating $1M to support relief efforts, and we’ve activated our SOS Alerts to provide emergency info to those impacted— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 1, 2018