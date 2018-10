JAKARTA – Game PlayerUnknown’s Battleground (PUBG) menggelar event yang dinamakan Sanhok Forty-Fivers selama 4 hari. Event ini berlangsung dari 4 hingga 7 Oktober yang diumumkan pada Rabu.

Dilansir dari DBLtap, Kamis (4/10/2018), event ini juga pernah diadakan untuk pemain PUBG PC yang merasakan mode ini pada Agustus di mana senjata terbatas pada Tommy Guns, Win94s, R45s, P1911s dan senjata yang dapat dilempar atau throwables.

Pada event ini dibatasi jumlah pemain regu hanya 4 pemain di Sanhok, sementara paket perawatan akan mencakup Vector, tingkat 3 gear. Modus ini terbatas 1 tim hanya 4 orang, lalu pencocokan otomatis dapat diaktifkan atau nonaktifkan.

Modus event ini juga terbatas pada maksimum 80 pemain (20 tim dari 4 pemain, zona merah dinonaktifkan, killer spectating diaktifkan).

Event PUBG Xbox Sanhok Forty-Fivers mulai 4 Oktober, pukul 10 malam ET dan berakhir 7 Oktober, pukul 10 malam ET. PUBG Corp juga mengumumkan kembalinya server uji publik PUBG Xbox.

Xbox Players: Get ready to stack a whole lot of blue ammo boxes. This week's Event Mode, Sanhok Forty-Fivers, limits weapon spawns to Tommy Guns, Win94s, R45s, P1911s and throwables. Starting Oct 4!https://t.co/PaGX647xVZ pic.twitter.com/EP7jVGE0P7— PUBG (@PUBG) October 3, 2018