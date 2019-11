JAKARTA – EA telah mengumumkan paket seri terbaru dari Sims 4 The Get Famous. Seri ini mirip dengan Sims Superstar. Seri ini memungkinkan pemain untuk memulai karir akting.

Dilansir dari laman Tech Radar, Kamis (11/10/2018), seri ini sims akan bekerja dengan cara mereka, dari wannabe yang bangkrut ke selebriti yang kaya dan terkenal. Sims dapat melakukan audisi untuk peran komersial dan televisi untuk mendaratkan jeda mereka.

Di zaman modern, selebriti sims bahkan dapat memperkuat peran mereka sebagai influencer, menjelajah setiap momen mereka di dunia baru Del Sol Valley. Sims akan masuk ke jalur cepat di pihak eksklusif untuk menjadi seleb, menandatangani kontrak dan menjadi kaya

“Dengan The Sims 4 Get Famous, pemain dapat mencapai impian terliar mereka menjadi selebriti dan semua keistimewaan yang datang dengan ketenaran di The Sims 4. Dari menggosok siku dengan selebritis A-list di studio, ke pesta VIP bertabur bintang di perbukitan, Sims sekarang bisa memiliki semuanya, ”kata Grant Rodiek, produser senior Sims 4.

“Tim pengembangan telah menambahkan banyak konten permainan baru yang menyenangkan, lucu, dan mewah untuk memastikan bahwa penggemar, dan Sims mereka, dapat mengalami gaya hidup mewah saat mereka bermain dengan kehidupan, kali ini dalam sorotan.” Tambahnya.

The Sims diluncurkan pada 4 Februari 2000 oleh Will Wright dengan penerbit EA. The Sims merupakan permainan PC simulasi aktivitas sehari hari dalam kehidupan. Pemain juga bisa merancang karakter seperti apa yang diinginkan, profesi, rumah, hingga pasangan.

Seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa The Sims 5 akan meluncur di 2019 namun, belum pasti tanggal dan bulan apa perilisan itu. The Sims juga sudah merilis teaser dari seri ke 5 mereka.

(muf)