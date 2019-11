JAKARTA - Siapa yang tidak menyukai game? Sebagian orang memainkannya saat sedang senggang, bahkan sebagian orang menjadikannya sebagai mesin pencari uang. Banyak sekali platform untuk memainkan game ini, contohnya PC, Xbox, PS4 dan sebagainya.

Dilansir dari laman NewZoo, Sabtu (27/10/2018), berikut game PC terbaik yang bisa Anda mainkan.

League of Legends

Permainan ini merupakan permainan yang meluncur di PC. Ini juga game arena pertempuran online multiplayer yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Riot Games untuk Microsoft Windows dan MacOS. Permainan ini mengikuti model freemium dan didukung oleh microtransactions dan terinspirasi oleh Warcraft III: The Frozen Thoren.

Game ini dirilis pada 2009 dan sejak dirilis sudah populer dengan fanbase yang aktif dan ekspansif. Pada Juli 2012, League of Legends adalah game PC yang paling sering dimainkan di Amerika Utara dan Eropa, pada Januari 2014 lebih dari 67 juta orang bermain League of Legends perbulan, 27 per hari dan lebih dari 7,5 juta secara bersamaan saat jam sibuk.

Di League of Legends, pemain mengasumsikan peran “summoner” tak terlihat yang mengendalikan “champions” dengan kemampuan yang dimiliki si hero atau dikendalikan oleh computer, ini biasanya untuk menghancurkan “nexus” tim lawan.

Fortnite Game ini dirilis 2017 yang dikembangkan oleh Epic Games yang telah dirilis sebagai perangkat lunak dengan berbagai mode permainan termasuk mode permainan Fortnite: Save The World, permainan yang melibatkan hingga 4 pemain yang bekerjasama melawan zombie dan mempertahankan benteng mereka. Fortnite Battle Royale, permainan battle royale yang melibatkan hingga 100 pemain yang bertarung di ruangan yang semakin kecil dan setiap pemain berupaya untuk menjadi orang terakhir yang selamat. Hearthstone: Heroes of Warcraft Game ini merupakan permainan kartu online gratis yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Blizzard Entertainment. Setelah dirilis di seluruh dunia pada 11 Maret 2014, Hearthstone dibangun di atas pengetahuan yang ada tentang seri Warcraft dengan menggunakan elemen, karakter, dan relik yang sama. Ini pertama kali dirilis untuk Microsoft Windows dan macOS, dengan dukungan untuk iOS dan perangkat Android yang ditambahkan kemudian. PUBG Game ini kepanjangan dari Playerunknowns's Battleground merupakan sebuah permainan dengan genre battle royale. Game dengan genre ini memungkinkan pemain bermain dengan 100 orang secara online. Di dalam game ini gamer bisa bermain solo, tim 2 orang dan tim 4 orang, gamer juga bisa mengundang teman untuk bergabung di dalam permainan sebagai tim. Ini diluncurkan pada Maret 2017. Walaupun bisa dikategorikan baru ada sekitar 877.844 pemain yang online secara bersamaan pada tanggal 26 agustus 2018. Angka ini mengalahkan rekor jumlah dota 2. Counter-Strike: Global Offensive Game ini merupakan game bergenre FPS yang dikembangkan oleh Valve Corporation dan Hidden Path Entertainment. Kedia perusahaan ini juga merupakan perusahaan yang mengembangkan Counter Strike: Source. Game ini dirilis pada 21 Agustus 2012 dan dapat dimainkan di Microsoft windows, OS X, Xbox dan PS. Game ini juga menampilkan fitur-fitur klasiknya berupa peta yang ada dalam versi sebelumnya dan beberapa peta baru serta karakter tambahan.