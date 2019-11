JAKARTA - Meskipun smartphone atau tablet bermunculan di pasar dan sebagian pengguna mengerjakan tugas keseharian mereka di perangkat mobile tersebut, namun produksi laptop tampaknya tidak akan pernah berhenti.

Laptop masih mampu menawarkan apa yang tidak dimiliki oleh smartphone atau tablet, terutama dari sisi ukuran layar yang lebih besar, kelengkapan fitur seperti port USB hingga kehadiran keyboard yang membuat nyaman untuk mengetik.

HP, salah satu produsen perangkat mobile telah merilis berbagai varian laptop. Salah satu laptop HP yang sempat dijajal oleh Okezone ialah HP 15-db0011AU. Laptop tersebut hadir dengan layar 15,6 inci serta didukung dengan prosesor AMD Ryzen 3 2200U.

Ryzen 3 2200U merupakan prosesor terbaru yang diperkenalkan AMD pada awal 2018. Menurut situs Wikichip, prosesor ini berbasis microarchitecture AMD Zen dan proses fabrikasi 14 nm.

Desain

Tampilan HP 15-db0011AU terlihat elegan dengan warna silver atau abu-abu. Bagian cover laptop tampak mulus dengan logo HP di bagian tengah dan perangkat terkesan kokoh dan kuat.

Mengintip situs resmi HP, laptop ini tampil dengan berat 1,77 kilogram dengan dimensi 37.6 x 24.6 x 2.25 cm. Berat yang dimiliki HP 15-db0011AU cukup dapat ditoleransi karena laptop mengusung layar yang cukup besar 15,6 inci dengan gaya rounded edge pada bagian sudut.

Ketika cover laptop dibuka, maka tampak layar cukup luas bagi Anda yang senang menonton film, bermain game atau mengerjakan tugas-tugas kantor seperti mengetik. HP 15-db0011AU tampil dengan bezel yang tidak tipis, namun ukurannya yang besar memungkinkan tersedianya numpad di area kanan bidang keyboard.

Fitur

Untuk ukuran laptop 15,6 inci, HP sudah menyematkan berbagai macam fitur standar pada laptop mereka, termasuk fitur optical drive DVD-Writer. Laptop juga memiliki berbagai port di bagian sisi kiri dan kanan.

Pada bagian sisi kiri, terdapat fitur optical drive, port USB, slot pembaca kartu SD hingga lampu indikator. Sementara pada bagian kanan, bisa ditemukan lebih banyak port USB, port audio/headphone, HDMI, LAN serta port untuk pengisian daya.

Pada bagian muka, tepatnya di atas layar, HP 15-db0011AU juga menghadirkan fitur webcam.





Performa

Untuk melihat seperti apa ketangguhan HP 15-db0011AU, Okezone menjajal game Rise of the Tomb Raider. Pada grafis yang diatur pada tingkat high, game menampilkan sekira 11 frame per detik (FPS) sehingga terlihat kurang mulus atau putus-putus.

Sementara ketika tingkat grafis diturunkan menjadi low, maka FPS meningkat menjadi 18 FPS. Meskipun diturunkan pada tingkat terendah, game sebetulnya masih menyuguhkan tampilan yang memanjakan mata, namun minim efek atau visual dalam permainan.

Menempatkan pengaturan pada grafis terendah tampaknya tidak menjadi persoalan untuk mereka yang ingin memiliki laptop untuk bermain game dengan budget sekira Rp5-6 jutaan. Laptop ini cukup dapat diandalkan untuk memainkan game 3D dengan pengaturan grafis yang disesuaikan dengan kemampuan hardware.

Selain menjalankan game, Okezone juga mengujinya dengan software 3D Mark, diperoleh skor 3.879, sementara PC Mark 8 menampilkan skor 2.968 serta PC Mark 10 dengan skor 2.369. Tidak hanya itu, HP 15-db0011AU juga menjalankan aplikasi Cinebench R15 dengan perolehan OpenGL 24,61 fps.

Spesifikasi

- Layar 15,6 inci Diagonal HD LED

- AMD Ryzen 3 2200U

- Radeon Graphics

- RAM 4GB

- Hard Drive 1TB

- DVD RW Optical Drive

- Windows 10