JAKARTA - PUBG Corporation telah mengungkapkan bahwa game besutan mereka akan dirilis untuk PS4 pada 7 Desember. Saat ini pengguna bisa melakukan pre-order untuk permainan tersebut.

Dilansir dari laman Denofgeek, PUBG versi PS4 tampaknya akan menghadirkan peta salju. Gamer PS4 juga kabarnya akan dapat mengakses pakaian Uncharted milik Nathan Drake dan tas punggung Ellie dari The Last of Us.

Gamer juga dapat mengakses semua konten PUBG serta opsi visual yang ditingkatkan tersedia melalui PS4 Pro. Namun, apakah ini terbebas dari masalah? Mengingat versi Xbox One mengalami beberapa masalah kontrol, masalah teknis dan masuknya konten baru secara perlahan.

Game ini banyak digandrungi gamer. Pada puncaknya, game ini memiliki lebih dari 3 juta orang yang bermain secara bersamaan pada Januari 2018.

Baca juga: Daftar 5 Game eSports yang Bisa Anda Coba, Nomor 1 Saingan Mobile Legends

Permainan populer lainnya yang bergabung dalam genre battle royale, termasuk Battlefield V, Call of Duty, dan tentu saja Fortnite.

Setelah dirilis di PC pada Maret 2017, popularitas PUBG tampaknya semakin terlihat dan dengan cepat dilirik oleh Microsoft. Raksasa software ini kemudian menghadirkan PUBG untuk Xbox One pada Desember 2017.

Tercatat pada Juli 2018, game ini dilaporkan terjual 8 juta kopi di konsol.

Baca juga: Huawei Bakal Rilis Ponsel 4 Kamera, Kapan Meluncur?

(ahl)