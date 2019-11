JAKARTA – Game Fortnite telah mengaktifkan fitur baru untuk pemain memberikan hadiah sesama pengguna. Fitur tersebut hadir dalam edisi Fortnite Holiday.

Dilansir dari laman Sludgefeed, Jumat (30/11/2018) menurut pengumuman baru-baru ini, pemain akan dapat memberikan hadiah satu sama lain tepat 1 minggu setelah pembaruan versi 6.31 untuk semua platform konsol di luar Apple.

Gifting is here for a limited time! Unwrap all the details in the blog. https://t.co/sGMHFx5bnj— Fortnite (@FortniteGame) November 27, 2018