2019, Evercoss Genjot Ponsel Khusus Milenial di Indonesia

JAKARTA - Evercoss tampaknya siap bersaing dengan beberapa vendor pada 2019. Setelah meluncurkan seri Xtream, perusahaan akan meluncurkan versi yang lebih gahar dengan harga murah.

Seperti diketahui, ada lima tipe Xtream di 2018, yakni Xtream One, Xtream One Plus, Xtream One Pro, Xtream One Prime dan Xtream One Mini.

“Sejauh ini Xtream sangat fenomenal di pasar. Pasar yang dibidik adalah milenials, tak berlebihan jika 2019, kami optimis memberikan manfaat dan solusi yang pasti kepada konsumen,” kata Marcom Manager Evercoss, Suryadi Willim dalam keterangan resmi, Senin (3/12/2018).

Ponsel seri ini muncul karena penggunaan data yang semakin tinggi karena konsumsi data internet, social media, chat group. Sehingga, Xtream menyasar pasar smartphone yang ramah terhadap penggunaan data dengan spesifikasi mumpuni serta harga terjangkau.

Xtream juga merupakan smartphone kolaborasi antara Evercoss dengan XL-Axiata dan Youtube yang memberi benefit Free Youtube 1 tahun dan Free Internet 1 tahun.

“Permasalahan yang muncul dari meningkatnya penggunaan internet adalah mahalnya kuota internet sehingga konsumen malah menjadi takut untuk online hal ini bisa ditandai dengan munculnya tagar #fakirwifi atau #fakirhotspot,” ungkap Suryadi.

Untuk itu, Suryadi mengatakan jika pihaknya optimis tahun 2019 minat konsumen terhadap Xtream akan lebih tinggi lagi, dengan benefit menggiurkan berupa paket unlimited yang diberikan secara gratis pada smartphone tersebut.

“Tahun 2019, konsumsi data pasti akan meningkat, maka Xtream hadir di sana untuk memberikan solusi jitu kepada konsumen," kata Suryadi.

Dia menambahkan, “Maka dibutuhkan smartphone yang memiliki paket bundling data dengan harga terjangkau. Xtream sangat mengerti kebutuhan konsumen. Untuk spesifikasi, tahun 2019 Xtream akan hadir dengan performa lebih baik, RAM semakin besar, memori makin ditingkatkan serta layar kian lebar. Tapi harga tetap terjangkau".

