Munculkan Zombie, PUBG Kolaborasi dengan Resident Evil 2

JAKARTA – PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) memang bertanggung jawab atas populernya genre game battle royale, terlebih lagi PUBG akan berkolaborasi dengan Resident Evil 2.

Dilansir dari laman Gamerant, Senin(3/12/2018) Tencent mengumumkan hal tersebut dalam acara PUBG Mobile Star Challenge (PMSC) 2018 yang diadakan di Dubai minggu lalu.

Tencent dan Capcom berjanji akan segera mengumumkan konten dan detail lengkap yang akan dihadirkan. Kemungkinan besar kolaborasi ini akan menghadirkan skin yang akan mengubah tampilan karakter menjadi seperti Leon dan Claire. Kemungkinan juga akan menghadirkan mode zombie seperti PUBG PC.

Selain itu, Tencent juga mengumumkan kolaborasinya melalui video yang diunggah di akun Twitter resmi. Dalam video, diawali dengan logo PUBG Mobile kemudian memperlihatkan pertempuran battle royale yang disuguhi aksi-aksi melawan zombie.

The last day of #PMSC2018 Dubai Finals. What could be more exciting than announcing that PUBG MOBILE is teaming up with @RE_Games! Something is coming very soon. #pubgmobilexre2 pic.twitter.com/HSZVZYG6cB— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) December 1, 2018