Game Just Cause 4 Akan Meluncur di Xbox One dan PC

JAKARTA - Game yang diterbitkan Square Enix, Just Cause 4 merupakan game aksi petualangan yang dikembangkan Avalanche Studios. Game yang direncanakan rilis pada 4 Desember ini akan hadir di beberapa platform seperti Xbox One dan PC.

Dilansir Wndowscentral, Senin (3/12/2018), Just Cause 4 diharapkan meluncur pada 4 Desember 2018. Mereka yang membeli Digital Deluxe Edition atau Gold Edition bisa memainkannya saat ini.

Seperti halnya dengan banyak game AAA saat ini, Just Cause 4 akan ditingkatkan untuk platform Xbox One X. Akan tetapi, tidak jelas apakah itu berjalan pada resolusi 4K.

Baca juga: Munculkan Zombie, PUBG Kolaborasi dengan Resident Evil 2

Game Just Cause memungkinkan gamer menghancurkan apapun yang berada di jalan. Misi dalam permainan ialah menghancurkan bangunan dan kendaraan. Just Cause 4 masih mengusung tradisi tersebut.

Baru-baru ini, Square Enix merilis trailer yang berfokus pada penghancuran dalam permainan. Diperlihatkan bahwa karakter antagonis memiliki nama Gabriela Morales. Ia merupakan pemimpin dari pasukan yang dikenal dengan nama Black Hand.

Baca juga: 5 Tips Hindari Pencuri Ponsel

(ahl)