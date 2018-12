SpaceX Tunda Penerbangan Falcon 9 ke Luar Angkasa

JAKARTA - SpaceX telah menunda peluncuran roket Falcon 9 karena adanya pemeriksaan sistem dan cuaca buruk. Padahal, sebelumnya Space X telah mengumumkan di Twitter bahwa pihaknya akan mengirim Falcon 9 ke ruang angkasa hari ini.

Perusahaan itu men-tweet bahwa itu, "bekerja menuju peluang peluncuran cadangan pada 3 Desember setelah melakukan tes tambahan."

Standing down from tomorrow’s launch attempt of Spaceflight SSO-A: SmallSat Express to conduct additional inspections of the second stage. Working toward a backup launch opportunity on December 3.— SpaceX (@SpaceX) December 2, 2018

Dilansir dari laman Geek, Senin (3/12/2018) roket yang seharusnya diluncurkan hari ini itu, akan lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di Calfornia pada Senin pukul 01.32 EST. Sebagai bagian dari misi, Spaceflight, pelanggan SpaceX, akan mengirim 64 satelit kecil untuk menaiki roket.

Salah satu benda yang terikat antarbintang ini juga akan memberi penghormatan kepada Robert Henry Lawrence Jr, astronot Afrika-Amerika pertama. Untuk menghormati karyanya, Spaceflight mengirimkan patung Lawrence di dalam botol emas 24 karat.

Falcon 9 rolls out to SpaceX’s West Coast launch pad at Vandenberg Air Force Base ahead of Sunday’s targeted launch of 64 payloads for the Spaceflight SSO-A: SmallSat Express mission. Falcon 9’s first stage for this mission completed two East Coast launches & landings this year. pic.twitter.com/7sgsdDzIbQ— SpaceX (@SpaceX) December 1, 2018