Google Beri Pelatihan 1 Juta UKM hingga 2020

JAKARTA - Dalam acara Google for Indonesia tahun ini, Google mengumumkan kemitraan dan beberapa layanan barunya, yakni Jobs on Google Search, konten bahasa Inggris di Wikipedia berbahasa Indonesia, asisten Google di ponsel murah produk Indonesia WizPhone, Google Go, pembaruan Google Bisnisku, dan fitur transit di Google Maps.

Tak hanya itu, Google juga berupaya kembali memberikan pelatihan keterampilan digital bagi 1 juta UKM hingga 2020.

Managing Director Google Indonesia, Randy Jusuf mengungkapkan jika Google terus berupaya untuk meningkatkan ekonomi digital di Indonesia.

"Saat ini lebih dari 1 juta usaha di Google Maps dan Google Search," kata dia dalam acara Google for Indonesia di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Dalam acara tersebut, Randy juga mengatakan jika Google juga terus mengadopsi fitur-fitur baru yang akan disematkan di platform untuk meningkatkan kualitas konten, memastikan semua orang mencari sumber akurat, menyediakan alat, edukasi untuk keterampilan ekonomi digital, akses informasi dan internet.

