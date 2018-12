Ketahuan, Samsung Promosikan Galaxy Note 9 Pakai iPhone

SOLO - Kejadian unik tak sengaja dilakukan oleh tim pemasaran Samsung. Tim mempromosikan produk terbaru mereka, Galaxy Note 9, nyatanya, admin Twitter Samsung justru berkicau dengan Iphone dari Apple.

Blunder ini kali pertama ditemukan oleh Youtuber Marques Brownlee, seperti diberitakan laman The Week, dikutip Antara, Selasa (4/11/2018), dia mengunggah cuitan Samsung Nigeria ini di akun Twitter miliknya.

Dari tangkapan layar yang diunggah Brownlee, akun Twitter @SamsungMobileNG mencuitkan keunggulan Galaxy Note 9 yang memakai layar Super AMOLED serta video iklan.

Might as well add "Twitter police" to my bio at this point 🤦‍♂️ pic.twitter.com/DRlrXl7bak