Unik, Prototipe Ponsel 5G Ini Miliki Poni di Sudut Atas

JAKARTA - Samsung memamerkan prototipe ponsel 5G dalam gelaran Qualcomm Tech Summit pada 4-6 Desember 2018 di Hawaii. Perangkat tersebut kemungkinan besar akan menjadi varian 5G dari Galaxy S10 yang baru meluncur pada 2019.

Dilansir dari laman SAM Mobile, Kamis (6/12/2018) ponsel tersebut cukup menarik perhatian dengan layar poni yang berada di sudut atas ponsel. Ini merupakan inovasi terbaru dari Samsung bahkan beberapa vendor lain belum menerapkannya.

Samsung has a prototype 5G phone here at #qualcomm Tech Summit, and my god, wouldja look at that notch pic.twitter.com/g3LyOCCjhq— Chris Velazco (@chrisvelazco) December 4, 2018