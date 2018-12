Rilis 11 Desember, Ini Bocoran ZenFone Max Pro M2

JAKARTA - Vendor asal Taiwan, Asus mengumumkan rencananya untuk meluncurkan ponsel mid-range terbaru Zenfone Max Pro M2 pada 11 Desember 2018 di Indonesia dan India. Perangkat ini akan menjadi penerus Zenfone Max Pro M1 yang meluncur pada 2017.

Dilansir dari laman Money Control, Rabu (5/12/2018) meski belum dirilis ZenFone Max Pro M2 telah mengalami kebocoran besar selama beberapa minggu. Perusahaan ini dikabarkan menjanjikan fitur terbaik di kelasnya seperti Corning Gorilla Glass 6 terbaru untuk ketahanan layar, prosesor Qualcomm Snapdragon tercepat di segmennya.

Lalu, sensor kamera Sony terbaik di kelasnya untuk fotografi dan baterai kapasitas terbesar, yang diklaim perusahaan dapat mendukung perangkat selama lebih dari dua hari.

The unrivalled champion of mid-range is ready to begin its dominance with the most durable screen in the segment - Corning Gorilla Glass 6. The Zenfone Max Pro M2 launches on 11th December, exclusively on @Flipkart. Stay tuned for more. @corninggorilla #UnbeatablePerformer2dot0 pic.twitter.com/Kd2vHKN22B