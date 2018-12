Tik Tok hingga PUBG Jadi Aplikasi Terbaik Versi Google Play

JAKARTA - Tahun 2018 akan berakhir, Google Play pun secara resmi mengumumkan daftar 'Best of 2018'. Ini merupakan aplikasi yang memiliki unduhan terbanyak dari pengguna Android.

Dilansir dari laman Latestly, Kamis (6/12/2018), lengkapnya Google Play mengkategorikan pemenang untuk aplikasi, game, film, buku, dan banyak lagi. Aplikasi paling menghibur tahun ini di India telah dimenangkan oleh TikTok.

Di sisi lain, Google Play mengumumkan aplikasi Home Workout dan Otter Voice Notes sebagai Best Self-improvement and Best Daily Helper di 2018.

Google Play juga mengumumkan yang terbaik dari 2018 untuk game. PUBG menjadi game terbaik 2018 serta permainan Pilihan Pengguna 2018 di India dan juga secara global.

Game kasual terbaik tahun ini adalah Ludo King Leads. Sementara itu, Google Play juga telah mengumumkan film-film terbaik tahun 2018. Daftar ini mencakup Black Panther (2018), Hichki, Deadpool 2, Coco Family, Justice League, Jumanji dan berbagai film lainnya.

