Ini Daftar Video YouTube Terpopuler di Indonesia dan Dunia

JAKARTA – Jelang akhir tahun 2018, YouTube megumumkan daftar video game teratas yang menghibur dan menginspirasi atau disebut dengan #YouTubeRewind. Adapun edutainment untuk anak-anak dan lagu dari beragam musisi dalam negeri mendominasi daftar tahun ini di Indonesia

Lengkapnya, tempat pertama diambil oleh video audisi Indonesian Idol Junior dari Nashwa Zahira. Kemudian, pada kategori musik, Siti Badriah mendominasi tangga lagu dengan lagu hitnya Lagi Syantik.

Tak jauh di belakang Siti, sederet artis lokal pun mengikuti di antaranya adalah Via Vallen dengan theme song resmi Asian Games 2018, Fauzan on Tube dengan Parodi Konco Mesra oleh Nella Kharisma, dan Wali dengan video musik Bocah Ngapa Yak.

Baca Juga: iPhone dengan Fitur 5G Meluncur di 2020?

Selain itu, video surat terbuka dari Kylie Jenner dan Travis Scott untuk sang buah hati menjadi video paling terpopuler di YouTube di seluruh dunia. Diikuti oleh Real Life Trick Shots 2 dari Dude Perfect dan video pengumuman dari Liza Koshy dan David Dobrik. Berikut adalah daftar lengkap untuk video video dan musik trending teratas di seluruh dunia tahun ini:

1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. we broke up

4. Walmart yodeling kid

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

6. Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

7. Build Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

Baca Juga: Resmi Hadir di Indonesia, Ini Harga iPhone XR, XS dan XS Max

(ahl)