Epic, Developer Game Fortnite Buka Store Resmi

JAKARTA - Epic Game hari ini secara resmi meluncurkan toko game resminya, Epic Game Store. Dibukanya tok tersebut dengan tujuan menghadirkan game-game hebat dan memberi pengembang game kesepakatan yang lebih baik.

Dilansir dari laman Neowin, Jumat (7/12/2018) saat ini toko tersebut hanya menampung enam judul, di mana separuh judul merupakan pihak ketiga. Mereka adalah Hades oleh Supergiant Games, yang diumumkan sebagai judul akses awal di The Game Awards, Ashen oleh Annapurna/ A44, yang baru saja dirilis di Xbox juga dan Hello Neighbor: Hide and Seek oleh tinyBuild.

Tiga judul lainnya milik Epic Game yang tersedia di toko tersebut adalah Shadow Complex, Unreal Tournament dan Fortnite. Menariknya, Epic Games Store juga akan menyediakan satu game gratis setiap dua minggu hingga 2019. Subnautica adalah game pertama yang akan tersedia secara gratis, mulai dari 14 Desember hingga 27 Desember.

Super Meat Boy akan menjadi judul gratis berikutnya pada periode 29 Desember hingga 10 Januari 2019. Namun masih belum jelas apakah game tersebut akan gratis untuk selamannya atau hanya dalam waktu dua minggu saja.

Dalam pengumuman awal dari awal pekan ini Epic mengatakan bahwa mereka berniat memperluas ke platform di luar PC, seperti Android

