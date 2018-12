Game Crash Team Racing Versi Baru Hadir Juni 2019

JAKARTA - Game legendaris Crash Team Racing (CTR) dikabarkan hadir kembali dalam versi remastered. Dilansir dari laman Digital Trends, Jumat (7/12/2018), kabar tersebut muncul pada laman Facebook Crash Bandicoot yang mem-posting foto dua buah dadu berwarna orange yang identik dengan tubuh Crash.

Laman Facebook tersebut telah mengubah sampulnya dengan ilustrasi sirkuit balapan CTR. Meskipun belum dikonfirmasi oleh pihak CTR langsung, tetapi sudah ada seseorang yang telah mencatat di Wikipedia bahwa versi baru Crash Team Racing akan diluncurkan pada 2019.

So....uh....these just arrived at my house.

Any ideas? 😂🤔 pic.twitter.com/x0MRYihWvg— Hollie Bennett (@HollieB) December 4, 2018