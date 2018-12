2019, Game The Walking Dead Hadirkan Episode Baru

JAKARTA - Episode baru video game The Final Season dari seri game The Walking Dead akan hadir awal 2019. Episode ini kabarnya dikerjakan oleh beberapa developer.

Dilansir dari laman Digital Trends, Senin (10/12/2018), kabar itu tersebar dalam cuplikan video yang diunggah oleh Skybound Games. Cuplikan Episode 3: Broken Toys ini menunjukkan kisah selanjutnya dari pemeran protagonis, Clementine.

Terlihat bahwa Clementine sedang mencari orang lain yang selamat dari kiamat zombie. Dalam video juga menampilkan awal pertemuan Clementine dengan Lee hingga berjuang seorang diri.

Banyak penggemar yang berpikir Final Season dari The Walking Dead tidak akan terjadi lagi. Episode yang seharusnya dirilis November, kini mendapatkan tanggal rilis baru, yaitu 15 Januari 2019.

Pencipta The Walking Dead, Robert Kirkman telah mengumumkan bahwa Skybound Entertainment bersama perusahaan pengembang video game, Telltale Games sedang mengerjakan game tersebut sampai Final Season.

“Kami telah berbicara dengan Telltale Games untuk mengerjakan The Walking Dead sampai selesai,” ujar Kirkman dalam acara New York Comic Con 2018. Selain itu, Skybound juga berjanji pergantian studio takkan mempengaruhi kualitas game The Walking Dead.

(ahl)