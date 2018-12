Misi Luar Angkasa Chang'e 4 Pelajari Sisi Terjauh Bulan

JAKARTA - China tampaknya akan melakukan misi luar angkasa Chang'e 4. Pihaknya akan meluncurkan probe lunar Chang'e 4 menuju sisi terjauh bulan yakni are yang tidak familiar dan dapat menawarkan lebih banyak informasi mengenai kondisi iklim ruang angkasa.

Dilansir dari laman Geek, Senin (10/12/2018) lengkapnya probe bulan Chang'e 4 diluncurkan dari Pusat Peluncuran Satelit Xichang yang berbasis di Sichuan pada 8 Desember 2018. Chang'e-4 diperkirakan akan melakukan soft landing pertama di sisi jauh bulan, yang bisa menjadi tonggak utama dalam eksplorasi bulan.

#BREAKING: China launches Chang'e-4 lunar probe in the early hours of Saturday. It's expected to make first-ever soft landing on far side of the moon pic.twitter.com/r0Fwq2RM4U— China Xinhua News (@XHNews) December 7, 2018