Ancaman Bom di Kantor Pusat Facebook, Karyawan Dievakuasi

JAKARTA - Kantor Pusat Facebook sempat mendapatkan ancaman bom dan memaksa karyawan untuk dievakuasi. Karyawan yang dievakuasi berada di beberapa bangunan di kampus utama Facebook di Menlo Park, California.

Dilansir Thenextweb, Rabu (12/12/2018), otoritas Menlo Park mengeluarkan peringatan pada jam 5 sore waktu setempat, meminta orang-orang untuk menjauh dari blok 200 Jefferson Park. Bangunan-bangunan ini menampung beberapa karyawan Facebook dan Instagram.

Departemen Kepolisian Menlo Park mengonfirmasi di Twitter bahwa mereka sedang menyelidiki ancaman bom di tempat tersebut.

Update to bomb threat at 200 Jefferson Drive: The building has been evacuated and the bomb unit is on scene. https://t.co/a8FwUhkwFz