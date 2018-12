Unik, PC Mungil Mini LIVA Z2 Series Bisa Di-Upgrade

JAKARTA - Elitegroup Computer Systems (ECS) Indonesia bersama perwakilan ECS Head Quarter Taiwan meresmikan produk terbaru PC berbentuk mini LIVA One Plus dan Z2 series, Z2 & Z2v untuk pasar Indonesia.

Melalui keterangan resmi yang diterima Okezone, LIVA Z2 series & LIVA One Plus merupakan generasi teranyar dari seri Mini PC LIVA. Perangkat diperuntukan untuk pengembang profesional dan digital content creator.

LIVA Z2 Series, PC berbentuk mungil dengan CPU serta memory dan storage yang dapat di-upgrade. LIVA Z2 & LIVA Z2v diklaim hemat energi dan multifungsi yang dirancang untuk iklan digital, perkantoran dan tempat yang sensitif dengan kebisingan.

Tersedia dalam 3 pilihan prosesor Intel GeMini Lake untuk berbagai kebutuhan kerja, LIVA Z2 series mengusung storage bay 2.5” dengan optional eMMC 32/64GB, 3 slot USB 3.0, 2 slot USB 2.0 dan konektor high speed USB tipe C.

Khusus untuk LIVA Z2 dilengkapi dengan port HDMI 2.0 untuk kebutuhan bandwidth yang tinggi sedangkan LIVA Z2V tersedia port HDMI 1.4 dan D-sub port. Ukurannya mungil, namun PC mini ini diklaim mudah untuk di-upgrade.

Sedangkan LIVA One Plus dengan CPU Desktop memiliki ukuran 1,6 liter didukung prosessor Intel Core 8, Pentium & Celeron untuk berbagai kebutuhan pengguna konten digital. Dirancang bagi pengguna PC yang membutuhkan kapasitas memori besar untuk produktivitas kerja yang berat, LIVA One Plus didukung 2 slot DDR4 SO-DIMM hingga 32 GB.

Fleksibilitas penyimpanan Mini PC dengan performa maksimum ini hingga 4 TB HDD 2,5” dan performa penyimpanan SSD yang cepat untuk mendorong kinerja efisiensi tinggi. Dua opsi output video HDMI & D-sub pun menambah fitur tampilan ganda pada monitor secara bersamaan.

(ahl)