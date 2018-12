Gameloft Siapkan Game Lego Rilis di 2019

JAKARTA - Salah satu pengembang game terbesar dunia, Gameloft, dikabarkan menyiapkan game baru tentang LEGO untuk perangkat mobile pada 2019.

Menurut laman Phone Arena dikutip Kamis (13/12), belum jelas kapan perusahaan Prancis itu akan merilis game, namun kabar yang beredar, permainan itu bertema sejarah figur mini LEGO yang sudah berusia 40 tahun.

Meski pun belum diketahui jalan cerita game seperti apa, Gameloft dan LEGO sudah memberi bocoran karakter apa saja yang bakal masuk ke game di 2019 tersebut.

Mereka akan menghidupkan Red Classic Spaceman dari koleksi 1978, Captain Red Beard dari Set 6270 keluaran 1989 dan Hot Dog Man dari LEGO Minifigur Series 13 dari tahun 2015.

Diperkirakan masih banyak karakter mini yang akan muncul di game ini, Gameloft berjanji informasi tambahan akan diberikan beberapa bulan lagi.

Baca juga: 10 Daftar Pencarian Teratas Google di Seluruh Dunia

Kerjasama ini bukan yang pertama kali bagi LEGO, beberapa bulan lalu mereka menggandeng Tencent, salah satu pengembang terkemuka dari China, untuk membuat permainan LEGO Cube, yang menghadirkan sejumlah figur mini dalam game berjenis sandbox.

LEGO juga cukup sering mengangkat karakter mereka ke dalam game untuk perangkat mobile. Seperti dilihat dalam situs resmi mereka, antara lain mereka sudah membuat game dari karakter Star Wars dan Batman.

Karakter LEGO juga pernah diangkat ke layar lebar lewat film "The LEGO Movie" pada 2014, "The LEGO Batman Movie" (2017), "The LEGO Ninjago Movie" (2017) dan "The LEGO Movie 2: The Second Part" yang dijadwalkan keluar pada 2019.

Baca juga: Peta Baru PUBG 'Vikendi', Ini 5 Hal yang Perlu Gamer Ketahui

(ahl)