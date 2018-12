PUBG dan Fortnite Bakal Diblokir di China, Kenapa?

JAKARTA – Pemerintah China dikabarkan telah melakukan pemblokiran terhadap 9 game eSport karena diketahui sudah melanggar aturan dan etika di negara tersebut.

Dilansir dari laman TheGamer, Jumat (14/12/2018), kabar itu beredar setelah Komite Peninjauan Etika Online di China ditugaskan untuk me-review dan menentukan apakah ada pelanggaran sosial atau etika dalam game tersebut.

Sebelumnya terdapat 20 game populer yang dilaporkan untuk ditinjau. Kemudian 9 game dinyatakan untuk tidak layak dimainkan lantaran melanggar aturan dan etika.

Game bergenre battle royale mendominasi 9 game yang akan diblokir. Game tersebut di antaranya League of Legends, PUBG, Fortnite, H1Z1, Ring of Elysium, Paladins, Overwatch, Diablo dan World of Warcraft.

Komite mengatakan game tersebut tak pantas dimainkan karena adanya unsur darah, percakapan chatroom yang tidak pantas, terlalu mengekspos karakter perempuan bahkan menampilkan konten vulgar. Di samping itu ada game yang diblokir karena ketahuan menjalankan misi penipuan.

Selain teguran keras, para developer game harus melakukan perbaikan kepada game mereka agar tidak melanggar norma yang berlaku di China.

(ahl)