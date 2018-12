Samsung Perkenalkan Notebook 9 Pen untuk Kreator

JAKARTA - Raksasa teknologi asal Korea Selatan, Samsung resmi memperkenalkan Notebook 9 Pen. Ini merupakan perangkat 2-in-1 berupa PC yang dilengkapi dengan fitur S Pen.

Notebook premium milik Samsung ini menyasar para pekerja kreatif atau kreator yang membutuhkan mobilitas dan kreativitas tinggi.

“Pilihan dan kreativitas ada beriringan, dan para kreator layak memiliki fleksibilitas untuk bekerja dengan cara yang mereka inginkan, kapanpun inspirasi datang,” kata Senior Vice President and Head of the PC Business Team, Mobile Communications Business, Samsung Electronics, Young Gyoo Choi dalam keterangan resmi, Jumat (14/12/2018).

Choi menambahkan, "Dengan desain dan kinerja yang disempurnakan, bersama dengan S Pen termutakhir, Notebook 9 Pen terbaru ini sangat cocok untuk profesional modern yang membutuhkan teknologi tingkat tinggi”.

Lebih lanjut, Notebook 9 Pen didesain dengan rangka metal dan aluminium untuk menghasilkan perangkat yang kokoh, stylish dan portabel yang dapat di bawa ke mana saja. Meskipun menggunakan rangka metal, Notebook 9 Pen telah didesain untuk menjadi perangkat portabel bagi pengguna dengan mobilitas tinggi.

Perangkat ini hadir dalam dua warna baru, Ocean Blue dan Platinum White. Kemudian terdapat pula S Pen yang langsung hadir bersama perangkat, tidak perlu di-charge.

Notebook 9 Pen hadir dalam ukuran 13 inci dan 15 inci yang akan tersedia di Korea mulai 14 Desember 2018 dan akan mulai tersedia di Amerika Serikat, China, Brasil, dan Hong Kong pada awal 2019.

