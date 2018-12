Intip Pemandangan Bumi yang Ditangkap Virgin Galactic

JAKARTA - Pemandangan bumi yang menakjubkan telah terlihat dari video saat Virgin Galactic VSS Unity melambung ke tepi angkasa pada 14 Desember 2018. Selain itu pendiri perusahaan, Richard Branson juga tampak sangat emosional menyaksikan pemandangan tersebut.

Dilansir dari laman Euro News, Sabtu (1512/2018) VSS Unity, juga dikenal sebagai SpaceShipTwo yang terbang tinggi di atas tanah sebelum motor roketnya dinyalakan, mendorong pesawat ke atas. Ketika banyak orang bersorak di Mojave Air and Space Port di California, Branson menutupi wajahnya dengan tangannya dan tampak menangis.

"Banyak dari kami menangis karena gembira ketika kami mencapai ruang angkasa, dan udara benar-benar dipenuhi dengan cinta ketika kami merayakan penerbangan penting," kata Branson dalam posting blog setelah misi tersebut.

“I just let it go and it flew beautifully.” Fascinating reflections of @virgingalactic pilot – now astronaut - Forger https://t.co/hHk8ZsF8Kn pic.twitter.com/6COaJMP19v