Pendiri Vine Colin Kroll Ditemukan Meninggal Dunia Diduga Overdosis

JAKARTA – Colin Kroll (34), salah satu pendiri layanan video berdurasi pendek, Vine sekaligus CEO HQ Trivia ditemukan meninggal dunia di apartemennya di New York, Amerika Serikat. Kematiannya diduga karena overdosis obat-obatan terlarang.

Dilansir dari laman FoxNews, Senin (17/12/2018), pacar Kroll meminta Kepolisian New York untuk memeriksa kondisi Kroll yang sulit dihubungi pada Minggu (16/12/2018) pukul 00.15 waktu setempat. Kroll ditemukan tak sadarkan diri di tempat tidurnya bersama sejumlah obat-obatan terlarang yang diduga narkoba jenis paraphernalia.

Kabar ini telah dikonfirmasi oleh juru bicara yang sekaligus rekan dekatnya di HQ Trivia dan Vine. “Sangat sedih mendengar kabar meninggalnya teman saya yang juga co-founder kami, Colin Kroll. Dia membuat dunia dan internet menjadi tempat yang lebih baik. Istirahat yang damai, saudara," kata Yusupov dalam akun Twitternya.

So sad to hear about the passing of my friend and co-founder Colin Kroll. My thoughts & prayers go out to his loved ones. I will forever remember him for his kind soul and big heart. He made the world and internet a better place. Rest in peace, brother.