Kamera Depan Galaxy S10 Bakal Lebih Kecil dari Galaxy A8S

JAKARTA - Samsung belum lama ini mengumkan ponsel Samsung Galaxy A8S-nya, yang merupakan ponsel pertama dengan kamera di layar atau lubang jarum. Fitur kamera tersebut tampaknya juga akan datang dalam varian Samsung Galaxy S10, namun dengan ukuran yang lebih kecil.

Dilansir dari laman Tech Radar, Senin (17/12/2018) hal tersebut berdasarkan bocoran dari gambar pelindung layar untuk Samsung Galaxy S10. Gambar itu dibagikan oleh seorang leaker @Universelce di samping foto Samsung Galaxy A8S dan tentu saja terlihat bahwa lubangnya lebih kecil di Galaxy S10.

Itu tidak benar-benar mengejutkan, mengingat bahwa Samsung Galaxy S10 adalah unggulan sementara Samsung Galaxy A8S adalah mid-range. Ini juga berarti layar akan semakin memiliki bezel yang tipis.

Berdasarkan pada gambar @UniverseIce juga membocorkan bahwa Samsung Galaxy S10 yang dikabarkan memiliki layar 6.1-inci dan aspek rasio 19: 9. Kurangnya panel akan membantu mencapai ukuran itu dan seharusnya membuat operasi satu tangan menjadi mudah.

Galaxy S10 protective film, this Hole is smaller than the Galaxy A8s,S10 only a 6.1-inch 19:9 ratio, it seems that the S10 is as small as the S8, one-handed operation is not difficult. pic.twitter.com/fETKtTyvoF