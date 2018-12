LG Bakal Bikin Laptop Super Ringan

SOLO – Laptop super tipis dan ringan LG, Gram akan dirilis dengan dua model layar, berukuran 14 inci dan 17 inci. LG Gram 17 inci dengan nomor 17Z990 memiliki ketebalan 17,8 milimeter dengan bobot 1,34 kilogram.

Ukurannya yang sangat tipis tersebut membuat LG Gram 17Z990 disebut sebagai laptop teringan di dunia. Berat laptop LG Gram 17Z990 sebanding dengan MacBook Air 13 inci. LG Gram 17Z990 disokong prosesor Intel Core i7-8565U dengan RAM 16 GB dan ruang penyimpanan hingga 512 GB.

Sementara baterainya berkapasitas 72Wh yang diklaim mampu bertahan selama 19,5 jam dalam kondisi standby. Dikutip dari The Verge, Selasa (18/12/2018), laptop LG Gram 17Z990 dibekali panel IPS LCD 2.560 x 1.600 piksel, pemindai sidik jari, serta sistem operasi Windows 10.

LG juga memperkenalkan laptop LG Gram 14 inci dengan nomor seri 14T990. Laptop ini merupakan convertible two in one, yang bisa dipakai sebagai tablet. Kedua laptop dari LG tersebut rencananya dipamerkan di Las Vegas, Amerika Serikat, Januari 2019. Sampai saat ini, belum diketahui pasti harga kedua gadget terbaru itu.

Namun, menurut rumor yang beredar, laptop LG berukuran 17 inci dibanderol seharga Rp24,9 juta, sedangkan model 14 inci harganya sekitar Rp22 juta.

(ahl)