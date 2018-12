Nintendo Switch Jadi Konsol Game Terlaris di AS

JAKARTA – Nintendo Switch menjadi konsol game terlaris dengan penjualan tercepat di Amerika Serikat (AS) dibanding dengan PlayStation 4 dan Xbox.

Dilansir laman TechTimes, Rabu (19/12/2018), Switch telah terjual lebih dari 8,7 juta unit sejak rilis Maret 2017. Dengan waktu satu setengah tahun saja, ini menjadikannya sebagai konsol game dengan penjualan tercepat dibanding kedua rivalnya.

Menurut data dari NPD, Nintendo juga dinobatkan sebagai vendor game terlaris di 2018. Banyak game eksklusif seperti Super Mario Odyssey dan The Legend of Zelda: Breath of the Wild terjual lebih dari 4 juta unit.

Selain itu, game Super Smash Bros Ultimate juga berhasil memecahkan rekor sebagai game dengan penjualan tercepat di seri Super Smash Bros dengan berhasil menjual lebih dari 3 juta unit hanya dalam waktu 11 hari saja di Amerika Serikat.

Baca juga: Ini Alasan Mengapa iPhone Tak Laku di India

Nintendo juga menambahkan bahwa penjualannya dalam Nintendo eShop telah meningkat 105 persen sejak 2017 dan mencapai penjualan total tahunan tertinggi sejak 2011.

“Kami sangat senang dan akan memberikan lebih banyak kegembiraan lagi untuk penggemar kami di tahun mendatang dan seterusnya,” ujar Doug Bowser, Senior Vice President Sales and Marketing Nintendo America.

Baca juga: Toko Ponsel Sepi Pembeli, Karyawan: Sekarang Ramai Sama Pegawai-pegawainya Saja

(ahl)