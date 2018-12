OPPO di Indonesia, dari Find Series hingga A Series

JAKARTA – Eksistensi OPPO yang rutin mengeluarkan produk smartphone baru, membuat pabrikan asal China tersebut sukses jadi salah satu pesaing tangguh di pasar gadget Indonesia. Sedikitnya sudah empat series yang dikeluarkan OPPO di Indonesia.

Pertama adalah Find Series : Technology & Art. Unit ini menawarkan teknologi dan inovasi terbaru serta pengalaman estetis terhadap desain semartphone.

Setelah itu muncul 6 perangkat R Series yang terdiri dari OPPO R1, OPPO R1x, OPPO R5, OPPO R7 & R7 Plus, OPPO R7s, dan OPPO F3 Plus (R9s Plus).

Di luar itu, OPPO juga mengeluarkan R Series edisi spesial yang di antaranya terdiri dari OPPO R5 Gilded Edition ( Gold ), OPPO R7 Plus FCB Edition, dan OPPO F3 Plus Black Edition. Namun OPPO R7 Plus FCB Edition tidak dipasarkan di Indonesia.

Selain Find Series dan R Series, OPPO juga mengeluarkan F Series : Technology Fashion dan A Series : Beautifull Practical.

F Series : Technology Fashion membawa teknologi terdepan yang hadir dengan balutan desain anak muda yang stylish. Perangkat ini diposisikan sebagai fashion statement penggunanya.

Sedangkan A Series : Beautifull Practical membawa desain yang fashionable dan menawarkan pengalaman penggunaan perangkat yang mudah dengan sistem operasi yang ringan.

Lalu seperti apa kecanggihan perangkat R Series? Berikut penjelasan mengenai beberapa perangkat tersebut:

OPPO R1





Perangkat ini diluncurkan menandai 1 tahun kehadiran OPPO di Indonesia. OPPO R1 hadir dengan mengusung keunggulan night shoot. Dilengkapi kamera utama Sony IMX 179 dengan diafragma F/2.0, R1 memiliki 5 lapisan lensa yang dilengkapi dengan teknologi Pure Image (PI) untuk algoritma kamera.

Selain itu R1 juga mengusung kamera depan 5 Megapixel dengan dilengkapi fiut beautify. R1 hadir dengan material kaca gorila glass 3, diapit oleh frame metal. OPPO R1 tersebut memiliki spesifikasi prosesor Mediatek MT6582, 1GB RAM dan 16GB Internal. Sedangkan baterainya berkapasitas 2410 mAh dan mengusung ColorOS 2.0 berbasis Android JellyBean.

OPPO R5





Perangkat R5 ini mendapat predikat sebagai smartphone tertipis di dunia dengan ukuran 4,85mm. Selain tipis, perangkat tersevyr juga sangat kuat karena dibuat dengan konstruksi frame berbahan baja, sehingga dapat bertahan sekalipun dilindas oleh kendaraan roda 4.

OPPO R5 juga menjadi yang smartphone pertama yang menerapan cool element untuk menetralkan panas perangkat. Selain itu R5 dilengkapi dengan sistem pengisian cepat, VOOC Flash Charge.

Lalu tampil layaknya flagship, R5 dilengkapi layar AMOLED dan teknologi Pure Image (PI) 2.0 yang memiliki fitur fast focus, tracking focus, audio phoro, dan juga beauty mode. Selain itu unit tersenut juga mengusung kamera utama 13 Megapixel F/2.0 dan kamera depan 5 Megapixel F/2.0.

Spesifikasinya tergolong tinggi dengan prosesor Snapdragon 615, 2GB RAM, dan 16GB internal. Baterainya sendiri 2000 mAh dan dilengkapi dengan VOOC. Sementara ColorOS yang diusung adalah Color OS 2.0.1 berbasis Android Kitkat. OPPO R5 yang hadir sudah dilengkapi dengan jaringan 4G.

OPPO R1x





Hadir sebagai penerus OPPO R1 dengan membawa desain yang lebih stylish dan fashionable karena penambahan pola potongan berlian pada bagian belakang.

R1x memiliki perlindungan Gorila Glass II dan bingkai alumunium dengan CNC process seperti pada perangkat R5. OPPO meningkatkan kamera utama pada R1x menjadi 13 Megapixel dengan diafragma F/2.0. Sedangkan kamera depan memiliki besaran 5 Megaxiel.

OPPO juga meningkatkan Pure Image Technology menjadi versi 2.0 dengan penambahan kemampuan after focus dan double exposure. Di sektor mesin, R1x mengusung spesifikasi tinggi dengan prosesor Snapdragon 615, 2GB RAM dan internal 16GB, baterai 2420 mAH dan mengusung Color OS 2.0.1 berbasis Android Kitkat.

OPPO R7 Series





Ini merupakan kali pertama OPPO megeluarkan series pada perangkat seri R. R7 series hadir dalam 4 varian, yakni R7, R7 Lite, R7s dan R7 Plus. Keseluruhan lini R7 dilengkapi dengan VOOC Flash Charge, terkecuali R7 lite yang mengusung teknologi fast charging (5V2A). R7 Series hadir dengan metrial premium yakni magensium alloy unibody.

Sebagai perangkat premium R7 series dilengkapi dengan layar AMOLED dengan ukuran layar yang berbeda – beda. R7 dan R7 lite mengusung layar 5 inci, R7s 5.5 inci dan R7 Plus 6 inci. Sedangkan pada sektorkamera besaran megapíxel yang diusung pada seri ini sama, 13 Megapixel pada kamera utama.

Namun yang membedakan R7 lain dengan R7 Plus, yakni R7 Plus dilengkapi dengan lasar autofocus. Tetapi semua kamera utama R7 series memiliki diafragma F/2.2 dan dilengkapi dengan teknologi PDAF.

Sementara untuk kamera depan R7 series mengusung kamera 8 megapixel dengan diafragma F/2.4. Teknologi kamera R7 series dilengkapi dengan Pure Image 2.0+ dimana banyak fitur baru diusung. Di antaranya adalah flash shot untuk melakukan foto cepat tanpa membuka aplikasi kamera dan anti shake.

Selain itu beberapa fitur pembaharuan yang terdapat pada seri ini adalah UltraHD picture yang dapat menghasilkan gambar 50 megapixel, super gif dan fill light selfie yang memanfaatkan cahaya layar untuk menerangi wajah saat selfie.

OPPO R7 series mengusung prosesor yang sama yakni Snapdragon 615, sedangkan untuk RAM, R7 lite mengusung 2GB RAM, R7 mengusung 3GB RAM, R7s mengusung 4GB RAM dan R7 Plus memiliki 2 variasi RAM, 3 dan 4GB RAM.

Untuk internal R7 dan R7 lite memiliki internal 16GB, sedangkan R7s dengan 42GB internal dan R7 Plus hadir dalam 32GB dan 64GB.

Kapasitas baterai R7 dan R7 lite adalah 2320 mAh, R7s 3070mAh, dan R7Plus 4000 mAh. R7 series dibekali dengan ColorOS 2.1 dengan berbasis Android Lollipop.

OPPO F3 Plus

Perangkat OPPO F3 Plus sangat identik dengan OPPO R9s Plus. Namun dapat diketahui bahwa yang membedakan kedua perangkat itu hanyalah pada sisi kamera dan tipe layar.

Kamera depan yang diusung, R9s menggunakan kamera depan tunggal sedangkan F3 Plus menggunakan kamera depan ganda. Lalu layar R9s Plus mengusung AMOLED, F3 Plus mengusung IPS LCD.

Kamera depan F3 Plus hadir dengan besaran 16 Megapixel F/2.0 dan kamera 8 Megapixel dengan sudut lebar 120° untuk mengambil foto group selfie. Kamera utamanya berkekuatan 16 Megapixel F/1.7 yang dilengkapi dengan PDAF dan OIS.

Spesifikasi OPPO F3 Plus yakni, prosesor Snapdragon 653, 4GB RAM, dan 64GB Internal. Battery-nya berkapasitas 4000 mAh. Unit tersebut dilengkapi ColorOS 3.0 berbasis Android Marshmallow.

