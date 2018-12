Sony Siapkan Xperia XZ4 Saingi Huawei P30 Pro & Galaxy S10

JAKARTA - Berdasarkan bocoran informasi baru-baru ini, tampilan handset Xperia XZ4 akan memiliki rasio aspek 21:9 yang sangat tipis. Ponsel generasi terbaru ini kabarnya siap bersaing dengan Huawei P30 Pro dan Samsung Galaxy S10 yang akan meluncur pada awal 2019.

Dilansir dari laman T3, Kamis (20/12/2018), tampilan ini cukup baru, pasalnya selama ini Sony telah banyak menggunakan rasio 16: 9 standar.

Tampilan baru tersebut tepatnya terlihat dari sebuah gambar pelindung layar yang diduga untuk Sony Xperia XZ4.

Gaya tampilan yang lebih tipis dan lebih tinggi ini dapat menyelesaikan beberapa quibbles yang dimiliki pemilik smartphone dengan layar bergaya phablet yang lebih besar, termasuk kesulitan menjangkau mengetik keyboard satu tangan.

Ketika dipegang dalam orientasi lanskap, smartphone akan dapat menampilkan rasio 21: 9 film secara native. Dalam mode potret, itu akan memungkinkan lebih banyak teks ditampilkan tanpa harus menggulung halaman web.

If the Sony Xperia XZ4 looks like this, do you like it? 😊

The advantage of 21:9 is that it can display more content and perfectly display 21:9 movies. pic.twitter.com/vruLP1FnAK— Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2018