Ciamiknya Hasil Mode Malam Hari Kamera OPPO R17 Pro

OPPO Indonesia telah mengorfimasi kehadiran perangkat R17 Pro yang rencananya akan mulai dipesan pada awal 2019. Seperti diketahui, perangkat ini hadir dengan mengusung fitur unggulan untuk pemotretan di malam hari.

"OPPO R17 Pro hadir dengan keunggulan fitur mode malam (night shot), untuk dapat memghasilkan foto malam hari yang jernih, kaya warna manun tetap tajam. Keunggulan foto malam hari ini didukung dengan kehadiran lensa cerdas pada perangkat ini," ujar Aryo Meidiantocamun, algoritma foto malam pada perangkat ini juga dapat memberikan hasil yang kaya warna dengan dynamic range tinggi dan juga tajam.

Sesungguhnya, ini bukan kali pertama OPPO mengenalkan perangkat dengan keunggulan foto pada kondisi minim cahaya. Pada perangkat pendahulunya, OPPO R1, yang diluncurkan pada Desember 2013, OPPO sudah memperkenalkan kemampuan tersebut yang hadir pada perangkat ini melalui algoritma Pure Image Technology . PI pada perangkat R1 juga menjanjikan foto minim noise. Tidak heran, kala itu R1 membawa jargon capture even in the dark.

OPPO R17 Pro memiliki lensa cerdas dengan diafragma ganda F/1.5 dan F/2.4. Diafragma ini akan berpindah secara otomatis tergantung dari kondisi cahaya pada objek foto. OPPO R17 Pro akan memulai sesi pemesanan pada Januari 2019.

Namun, sayangnya OPPO belum memutuskan mengenai harga perangkat ini. Di negara tetangga seperti Malaysia, perangkat R17 Pro dijual seharga RM2.699 atau setara dengan Rp9.400.000, sementara di Singapura dijual seharga SGD999 atau setara dengan Rp10.500.000.

(hth)