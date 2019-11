JAKARTA – Acer memanjakan para gamer Tanah Air dengan membawa gaming chair futuristik “Predator Thronos” ke Indonesia pada Januari 2019. Tidak seperti gaming chair biasa, Predator Thronos ini bagaikan sebuah “singgasana” bagi para gamer hardcore yang menginginkan gamer’s cave sendiri di rumahnya.

Dengan kemampuan menyangga tiga monitor layar lengkung 27-inci sekaligus, Predator Thronos menjanjikan sebuah pengalaman gaming yang premium dan imersif yang belum pernah ada sebelumnya.

“Di awal tahun 2019 nanti merupakan awal yang baik bagi Predator Gaming untuk terus menunjukkan kepemimpinan, agresivitas dan inovasi kami dalam dunia gaming. Setelah dibicarakan di sosial media, jutaan orang menonton videonya di YouTube, kami segera menghadirkan Predator Thronos yang akan menjadi most wanted gaming chair di Indonesia. Predator Thronos, throne for the king,” ujar Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia melalui keterangan resminya.

“Di awal kehadirannya nanti, kami mengajak gamers dan siapa saja di Indonesia untuk mencoba langsung dan merasakan sensasi baru bermain game di dalam kokpit Predator Thronos di Electronic City, Pondok Indah Mall (PIM) 1 dan final Indonesia Asia Pacific Predator League 2019 di Mall Taman Anggrek Jakarta,” tambah Herbet.

Struktur setinggi 1,5 meter baja yang melapisi, hadir dengan dual-tone berwarna hitam dengan aksen cahaya lampu LED yang dapat disesuaikan warnanya. Bagian atasnya dapat menyokong tiga monitor gaming layar lengkung seukuran 27-inci.

Gaming chair dengan bobot 220 kg ini menjamin kenyamanan bermain game tingkat tinggi dengan kemiringan kursi yang dapat disesuaikan 140 derajat yang dilengkapi penyangga kaki yang dapat disesuaikan untuk menopang kaki pada bagian kokpit dilengkapi dengan control arch untuk mengatur ketinggian dari tiga buah monitor yang memungkinkan visual terbaik dari berbagai sudut pandang.

Perangkat ini juga dilengkapi dengan panel cabin controller untuk memudahkan pengaturan fitur-fitur yang disematkan pada Predator Thronos seperti kemiringan kursi, penyangga kaki dan penyangga keyboard untuk memaksimalkan kenyamanan pengguna.

Getaran pada kursi dirasakan sesuai dengan apa yang terlihat pada monitor, membuat pengalaman bermain game semakin terasa nyata. Predator Thronos dilengkapi dengan roda-roda bagian bawah agar mudah dipindahkan. Dirancang untuk melengkapi lini produk gaming kelas sultan, Predator Thronos memastikan kenyamanan pengguna selama bermain berjam-jam. Untuk pasar Indonesia, Predator Thronos akan tersedia pada Januari 2019 mendatang yang ditawarkan dalam dua opsi bundling package, yakni Ultimate Gaming Experience dengan harga Rp299 juta dan juga Premium Gaming Experience dengan banderol Rp199 juta. Acer mengundang gamers untuk merasakan langsung pengalaman bermain game sekelas sultan dengan Predator Thronos dalam periode kemunculan pertamanya di Indonesia di Electronic City, Pondok Indah Mall (PIM) 1 14 – 20 Januari 2019 dan acara final Indonesian Asia Pacific Predator League 2019 yang akan berlangsung pada 25–27 Januari 2019 di Mall Taman Anggrek, Jakarta.