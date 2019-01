JAKARTA - Tahun 2019 tinggal menghitung hari. Sejumlah game terbaik dikabarkan rilis di tahun depan. Dilansir dari laman Digital Trends, berikut deretan game terbaik yang bisa Anda mainkan di 2019.

1. Ace Combat 7: Skies Unknown

Game peperangan pesawat tempur ini akan kembali meluncur di 2019. Seri ke-7 dari Ace Combat Series ini akan bisa dimainkan di platform PS4, Xbox One dan PC.

Ace Combat 7 akan berlatar di Strangereal dan pemain akan berperan sebagai Trigger yaitu pilot Angkatan Udara Pertahanan Osea dalam Lighthouse War. Game tersebut akan rilis pada Januari 2019 (PS4 dan Xbox One) dan Februari 2019 (Steam).

2. Resident Evil 2 Remake

Hasil remake total dari versi Resident Evil 2 Original ini akan memberikan pengalaman yang lebih berbeda dari versi aslinya. Anda akan berperan sebagai Leon Kennedy dan Claire yang ditugaskan melarikan diri dari Racoon City setelah semua penduduknya berubah menjadi zombie.

Resident Evil 2 Remake dikabarkan rilis pada 25 Januari 2019 dan dapat dimainkan pada platform PS4, Xbox One dan PC.

3. Kingdom Hearts 3

Game bergenre petualangan ini sangat ditunggu karena dalam versi ini Kingdom Hearts 3 menghadirkan beberapa tokoh Disney seperti Big Hero, Rapunzel, Frozen dan Donald Duck. Kingdom Hearts 3 juga memiliki jalan cerita yang berbeda dibanding versi Kingdom Hearts sebelumnya.

Game ini menghadirkan 5 jalan cerita Pixar yakni Tangled, Frozen, Big Hero 6, Monster Inc, Toy Story dan The Pirates of Carribean. Game ini dikabarkan meluncur pada 25 Januari 2019 di perangkat PS4, Xbox One dan Nintendo Switch.

4. Jump Force

Game petarungan antar tim besutan Bandai Namco ini menjadi game yang sangat ditunggu kehadirannya. Versi ini menggabungkan beberapa karakter yang berbeda, seperti Dragon Ball Z, One Piece dan Bleach. Game ini sudah dapat dimainkan di PS4, Xbox One dan PC pada 15 Februari 2019.

5. Metro Exodus

Metro Exodus seri ketiga ini akan memperbarui lokasi, karakter serta musuh yang akan ditemui pemain nanti. Khusus PC, Metro Exodus akan menggunakan teknologi Hairwork, PhysiX serta Raytracing dari Nvidia. 4A Games siap merilis game tersebut pada 15 Februari 2019 di PC, PS4 dan Xbox One.