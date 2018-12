Ini Alasan Feed Instagram Berubah Jadi Horizontal

SOLO– Media sosial Instagram menyebut telah memperbaiki cacat desain perangkat lunak atau bug pada tampilan depan atau feed untuk sebagian besar pengguna.

Bug tersebut menyebabkan tes kecil yang didistribusikan secara luas. Sebagai bagian dari pengujian, beberapa pengguna harus mengetuk dan menggesek feed mereka secara horizontal untuk melihat postingan baru, mirip dengan fitur Stories-nya.

Perubahan sesaat itu memicu kemarahan di antara pengguna Instagram pada Twitter. Beberapa membandingkannya dengan desain ulang Snapchat yang tidak populer.

"Pembaruan Instagram sangat buruk, lebih buruk daripada pembaruan Snapchat," cuit @samfloresxo, Jumat (28/12/2018).

Definitely didn’t expect for my tweet about an Instagram update to blow up & end up on a bunch of news websites 😂

People think I was mad but I was just shocked, Instagram should stop adding unnecessary stuff, a lot of people use Instagram for their careers & it was impractical. — Elise Michelle (@elisemichellex) December 27, 2018