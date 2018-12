Jadi Pendatang Baru, Realme Hadirkan 4 Smartphone di 2018

JAKARTA- Vendor asal China, Realme telah merilis empat smartphone pada 2018 di pasar Indonesia. Empat ponsel cerdas yang diluncurkan Realme di antaranya Realme 2, Realme 2 Pro, Realme C1, dan Realme U1.

Melalui keterangan resmi yang diterima Okezone, Realme sebagai vendor pendatang baru mengklaim jika pihaknya telah mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari para konsumen.

“Kesuksesan produk-produk Realme di pasaran terbukti pada gelaran Hari Belanja Online Nasional 11.11 di Lazada. Pada momen tersebut, Realme mencatatkan penjualan untuk Realme 2, 2 Pro, dan C1 sebanyak 40.000 unit dalam waktu 21 menit. Realme juga berhasil menjadi Triple Champion Smartphone untuk pertumbuhan penjualan tercepat, total unit penjualan terbanyak dan penjualan produk tunggal dari merek smartphone baru,” ungkap Realme, Jumat (28/12/2018).

Sementara itu, penjualan Realme U1 juga tak kalah menariknya. Pada Hari Belanja Online Nasional 12.12, Realme U1 berhasil memecahkan kembali rekor dengan mencatatkan penjualan sepuluh kali lebih banyak dari rekor yang pernah ada di Shopee.

Baca Juga: Tutup Layanan, Ini yang Dilakukan Bolt untuk Pelanggan

Tak hanya sekadar merilis produk, Realme tahun ini juga mengklaim berhasil mendapatkan banyak penghargaan. Realme 2 Pro berhasil mendapatkan predikat Best Rp 2-3 Million Smartphone, Best Value Mid-End dan Gadget of The Year 2018: Most Ideal Smartphone 2018.

Realme 2 juga mendapatkan gelar Best Rp 1-2 Million Smartphone & Best Budget Smartphone. Sedangkan Realme C1 berhasil menyabet mahkota Best Rp 1-2 Million dan Best Entry Level. Realme U1 juga berhasil mendapatkan penghargaan Best Selfie Smartphone.

(ahl)