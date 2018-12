Nokia 5.1 Plus Dibekali dengan Android Pie dan Mode Kamera Pro

JAKARTA - HMD Global akhirnya mengumukan jika ponsel Nokia 5.1 Plus akan disisipi sistem Android terbaru, Android Pie. Ini mungkin cukup terlambat, pasalnya beberapa ponsel sudah terlebih dahulu mendapatkan pembaruan sistem.

Dilansir dari laman Slash Gear, Minggu (30/12/2018) ponsel ini pertama kali diirilis di China sebagai Nokia X5. Ponsel berlekuk HD+ 5,8 inci ini ditenagai oleh MediaTek Helio P60 dan dilengkapi dengan RAM 3 atau 4 GB dan penyimpanan internal 32 atau 64 GB.

Lalu, ada kamera dual 13 dan 5 MP dan pada awalnya berjalan pada Android One berdasarkan 8.1 Oreo.

Hope you left some space for dessert! We are now starting @Android 9 rollout for #Nokia5Plus 🍰 #nokiamobile pic.twitter.com/h0PJu9UB7s

Beberapa fitur yang akan dinikmati pengguna setelah pembaruan Android Pie termasuk navigasi berbasis gesture baru, pemolesan fungsi AI, baterai adaptif dan kecerahan adaptif. Namun yang tak kalah penting adalah mode kamera pro milik perusahaan yang akan dirasakan juga.

We know that 🎅 left already but he left one more gift behind before going back home to Korvatunturi Finland 🇫🇮 - Based on popular demand, Pro Camera is now available on Nokia 5.1 Plus Android 9 release and Nokia 6.1 Plus December release!— Juho Sarvikas (@sarvikas) December 27, 2018