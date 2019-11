JAKARTA - Barang elektronik pasti akan kehilangan performanya seiring dengan waktu pemakaian. Tak terkecuali juga dengan laptop yang dipakai sehari-hari. Kali ini Okezone akan memberikan beberapa tips yang dapat membuat laptop terasa lebih baru, seperti yang dikutip dari keterangan resmi Western Digital, Sabtu (29/12/2018).

1. Upgrade penyimpanan ke SSD

Untuk meningkatkan kinerja PC, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan upgrade sistem penyimpanan internal ke SSD. Sebagai perbandingan, 10.000 RPM HDD memiliki kecepatan 140MB/detik, sedangkan WD Blue 3D NAND sudah memiliki kecepatan hingga 560MB/detik. Ini berarti, upgrade dari hard-disk drive (HDD) ke solid state drive (SSD) dapat meningkatkan kecepatan PC hingga 4 kali lipat! Proses booting, permainan, hingga perpindahan antaraplikasi pun dapat lebih terakselerasi dan tidak lagi lemot.

Tidak hanya membuat performa PC lebih cepat, penyimpanan SSD juga lebih fleksibel dan tahan lama. Hal ini dikarenakan SSD sudah menggunakan teknologi chip, bukan disk yang mudah rusak ketika tergores atau jatuh. SSD juga lebih ramah lingkungan dengan konsumsi listrik kurang dari 1 watt, dibandingkan dengan HDD yang mengkonsumsi lebih dari 10 watt.

2. Pindahkan data yang tidak dipakai

Seperti halnya peralatan elektronik pada umumnya, jika memori pada PC penuh, maka kinerjanya akan terhambat. Karena itu, sebisa mungkin pindahkan beberapa data berkapasitas besar seperti foto dan video ke perangkat penyimpanan eksternal. My Passport SSD adalah pilihan yang baik karena menawarkan kecepatan transfer file yang sangat besar dan kapasitas hingga 2TB. Dengan begitu, dokumen ini dapat diakses kapan saja dan dimana saja, tanpa menghabiskan kapasitas internal di dalam laptop/PC.

3. Uninstall program yang tidak terpakai

Tahun baru adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi apa yang Anda butuhkan dan apa yang tidak. Untuk itu, ini saatnya melakukan bersih-bersih pada penyimpanan PC. Pilihlah program yang tidak pernah digunakan dan lakukan uninstall untuk menghemat kapasitas penyimpanan.

Caranya, buka Control Panel Pilih Uninstall a Program à Centang pilihan Last Used On untuk mencari tahu aplikasi mana yang paling jarang digunakan à Klik kanan, pilih Uninstall.

4. Lakukan Disk Cleanup

Langkah yang terakhir merupakan langkah yang paling mudah dan paling cepat untuk dilakukan. Caranya, pilih My Computer, klik kanan di Hard Drive, klik Properties, lalu klik menu Disk Cleanup (pada tab General). Pilih bagian drive yang hendak dibersihkan, lalu jalankan Disk Cleanup.

Disk Cleanup dapat menghapus ratusan megabyte (bahkan gigabyte) dengan menghapus data-data yang tidak diperlukan oleh sistem PC, danmengosongkan Recycle Bin.