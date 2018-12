Game AOV Akan Hadirkan Hero Aquaman?

JAKARTA– Aquaman dikabarkan akan menjadi hero DC terbaru yang akan hadir di game Arena of Valor (AOV). Kedatangan tokoh tersebut tak terlepas dari kepopulerannya sebagai superhero dalam film ‘Aquaman’ yang belum lama dirilis.

Dilansir dari laman Touch Arcade, Selasa (1/1/2018) kabar ini diketahui dari unggahan Youtuber terkenal King of Boss yang menampilkan cuplikan Aquaman di AOV. Aquaman diduga hadir di Horizon Valley untuk menemani pemeran Justice League lain seperti Batman, Superman, The Flash, Joker dan Wonder Woman.





Pada video tersebut, Aquaman terlihat mirip dengan desain pada komik Aquaman. Kemungkinan, Aquaman akan menggantikan Cresht sebagai salah satu Tank Obs yang mengerikan atau dapat menjadi salah satu hero Dark Slayer Lane yang Tanky.

Untuk informasi, King of Boss mendapatkan informasi tersebut dari salah satu media Vietnam bernama Gamek. Meskipun informasi ini belum dikabarkan secara resmi oleh Tencent, beberapa penggemar telah ramai membicarakan kekuatan apa yang akan dimiliki Aquaman dalam permainan AOV tersebut.

(ahl)