Intip Cara Membuat Best Nine Instagram untuk Android dan iOS

JAKARTA- Saat menutup tahun fitur ulasan menjadi sangat populer di media sosial. Seperti halnya best nine di Instagram yang menampilkan 9 foto terbaik pengguna dengan like terbanyak di sepanjang tahun. Dilansir dari laman 9to5mac, Senin (31/12/2018) best nine bukan merupakan fitur asli Instagram, melainkan fitur yang dikembangkan oleh pihak ketiga.

Lalu bagaimana untuk membuatnya? Kali ini Okezone akan memberikan beberapa langkah mudah untuk Anda. Pertama, pastikan akun Instagram pribadi Anda tidak terkunci atau diprivate. Kemudian, Anda bisa memilih dua cara yang pertama melalui situs bestnine.com atau mengunduh aplikasi di Play Store atau App Store.





Baca Juga: Inikah yang Bakal Dipamerkan Apple di 2019?





1. Melalui Situs

Pertama masuk ke situs best nine melalui peramban. Lalu, ketik akun Instagram Anda dikolom Instagram ID dan klik get. Tunggu beberapa saat dan 9 foto terbaik Instagram akan muncul.

2. Melalui Aplikasi

Ada beberapa aplikasi yang dapat Anda unduh untuk mendapatkan fitur best nine Instagram, diantaranya Top Nine for Instagram, Best Nine for Instagram, 2018 best Nine, dan Best Grid for Instagram. Langkap pertama adalah unduh salah satu aplikasi.

Aplikasi yang dicoba Okezone kali ini adalah Top Nine for Instagram. Setelah aplikasi terbuka, ketik nama akun Instagram Anda dikolom Instagram Username dan klik continue. Ketik alamat email seperti yang diminta dan tunggu beberapa saat. Lalu, 9 foto terbaik Anda akan muncul. Sayangnya dalam aplikasi ini terdapat watermark, untuk menghilangkanya pengguna dapat dikenai biaya.

Berikut salah satu contoh Best Nine Instagram dari akun aktor Park Seo Joon:

(ahl)