Epic Games Beri Kejutan untuk Gamer Fortnite di Tahun Baru

JAKARTA - Merayakan tahun baru, Epic Games memberikan kejutan bagi pengguna game Fornite. Dilansir dari laman Tech Crunch, Selasa (1/1/2019) Fortnite mengadakan acara langsung dalam game, di mana bola disko besar yang jatuh turun di peta setiap jam.

Penurunan bola virtual memiliki pengaruh yang sama pada pemain seperti bom boogie, yang berarti bahwa setiap orang yang bermain Fortnite secara kolektif menari setiap kali menit pada jam Anda berbunyi.

Tahun 2018 adalah tahun yang luar biasa bagi Fortnite dan Epic Game. Selain menjadi game terpopuler di iOS, Fortnite mulai menjajakan diri di ponsel Android. Selain itu pada awal Desember, Epic Game juga membuka store resmi pertama mereka.

Baca Juga: LG Bakal Bikin Ponsel yang Bisa Digulung?

Woke up to learn that many Fortnite players are unaware of time zones. We’re an educational and international game.



Happy New Year to you if you’re already in 2019! https://t.co/CnqzyXfFE5— Nick Chester (@nickchester) December 31, 2018