2. Jual Ginjal

Seorang pria asal China, Wang rela menjual ginjalnya demi sebuah iPhone 4 pada 2011. Lengkapnya Wang telah menjual salah satu ginjalnya dengan harga USD3.200. Namun sayangnya, ini menjadi keputusan yang mengubah jalan hidup Wang selamanya.

Pasalnya, pembedahan untuk Wang dikabarkan tidak berhasil. Kabar terbaru melaporkan jika dirinya harus terkapar ditempat tidur seumur hidupnya.

3. Rampok Toko HP

Seorang pria berinisial JRD rela merampok toko HP dan mencuri iPhone X untuk diberikan kepada sang kekasih yang terbaring sakit. Peristiwa ini terjadi di Indonesia tepatnya di Denpasar, Bali pada Mei 2018.

Seperti diberitakan iNews, pemuda yang tinggal di kawasan Kampung Jawa ini melancarkan aksinya dengan pistol jenis airsoft gun. Namun kini, pria tersebut harus mendekam di balik jeruji besi karena aksi nekatnya.

4. Buat Kontrak Unik

